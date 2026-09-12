🏥 Новые возможности: в крымские больницы поступило современное оборудование для лечения и реабилитации Технику, которая поможет восстановиться после травм, операций и серьёзных заболеваний, закупили для Симферопольской клинической больницы № 7.
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