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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о предложении возглавить Минспорт: «Это было неожиданно. Я как солдат президента обещал ему развивать Хабаровский край»

«Это, конечно, было неожиданно. Я как солдат президента обещал Владимиру Владимировичу развивать Хабаровский край.

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