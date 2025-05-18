Чертинов: "Чубайс - одна из позорных страниц в истории постсоветской России. И этот позор даже сейчас продолжается"

Анатолий Чубайс демонстративно спокойно, не спеша, избавился от всей российской недвижимости. Все 32 объекта, которыми когда-либо владел в России руководитель "Роснано", были отчуждены им с октября 2022 года по март 2023 года.
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