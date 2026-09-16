«Аванти» перевела 7 млн рублей в фонд «Новых людей» в ХМАО

Компания «Аванти» под руководством Федора Михеева, кандидата от «Единой России», перевела 7 млн рублей в фонд партии «Новые люди» в ХМАО.
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