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Медведев предложил изъять у «убогих» европейцев их активы в госсобственность

Медведев предложил изъять у «убогих» европейцев их активы в госсобственность

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил изъять иностранные компании, которые находятся в России, но принадлежат Европе, в собственность государства.

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