Обхохочешься

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Смешные анекдоты с утра (10 шт)

Смешные анекдоты с утра (10 шт)

1. Тот, кто говорит: "Я буду через 6 минут", обычно приезжает раньше того, кто говорит: "Я буду через 5 минут".

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Михаил Степанченко
- Твоя жена - прекрасная женщина. Ты попал в хорошие руки. - Я уже понял, что попал.
Михаил Степанченко
- Доброе утро, зайчик! - Доброе утро, рыбонька! - Сварить тебе кофе, воробушек? - Да, спасибо, кисонька! - Ты что, тоже забыл, как меня зовут?

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