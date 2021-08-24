Смешные анекдоты с утра (10 шт)

ОбхохочешьсяСмешные анекдоты с утра (10 шт)1. Тот, кто говорит: "Я буду через 6 минут", обычно приезжает раньше того, кто говорит: "Я буду через 5 минут".Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Степанченко- Твоя жена - прекрасная женщина. Ты попал в хорошие руки. - Я уже понял, что попал.Михаил Степанченко- Доброе утро, зайчик! - Доброе утро, рыбонька! - Сварить тебе кофе, воробушек? - Да, спасибо, кисонька! - Ты что, тоже забыл, как меня зовут?Комментировать
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