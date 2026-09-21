ЦИК обработал 71,17% протоколов выборов в Госдуму

«Единая Россия» набирает 57,53% голосов, КПРФ — 14%, ЛДПР — 8,73%, «Новые люди» — 7,97%, «Справедливая Россия» — 5,03%.
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