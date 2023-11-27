В Госдуме рассмотрят законопроект о гостевых домах

В России предлагают запустить эксперимент по использованию индивидуальных жилых домов для официальной гостиничной деятельности, а также обеспечения безопасности и прав потребителей, пользующихся такими услугами.
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