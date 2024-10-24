В Мьянме повстанцы захватили контроль над регионом, где добывают редкоземельные металлы Армия независимости Качина (KIA), повстанческое движение в Мьянме, объявило о захвате власти в штате Качин.
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В Мьянме повстанцы захватили контроль над регионом, где добывают редкоземельные металлы Армия независимости Качина (KIA), повстанческое движение в Мьянме, объявило о захвате власти в штате Качин.
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