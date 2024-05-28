В Казахстане планируется локализовать 29 фармацевтических производств

Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на заседании правительства Казахстана рассказал, что по итогам 2023 года объем фармрынка в стране составил 949,8 млрд тенге, из них отечественное производство – 144,3 млрд тенге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии