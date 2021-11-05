Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Точно !Почему разные зна...
  • Леонид Руси
    Сны - это духи, которые таким образом передают какую то информацию. А правдивая она, или от лукавого, это зависти ото...Сон о марсианском...
  • Алексей Рэдс
    Отсутствует что-либо непостижимое для ума человеческого. 🌷 ☀ ✨7 секретов шаманс...

Ваше личное число фен-шуй

Ваше личное число фен-шуй

В древнем китайском учении фэн-шуй число Гуа является одним из краеугольных постулатов. Оно показывает энергетику человека, помогает развить внутренний потенциал, указывая на таланты, данные от природы, проблемы по здоровью, слабости и недостатки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх