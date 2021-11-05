Ваше личное число фен-шуй

В древнем китайском учении фэн-шуй число Гуа является одним из краеугольных постулатов. Оно показывает энергетику человека, помогает развить внутренний потенциал, указывая на таланты, данные от природы, проблемы по здоровью, слабости и недостатки.
В древнем китайском учении фэн-шуй число Гуа является одним из краеугольных постулатов. Оно показывает энергетику человека, помогает развить внутренний потенциал, указывая на таланты, данные от природы, проблемы по здоровью, слабости и недостатки.
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