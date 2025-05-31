Эти «серые» марки из Китая россияне хотели бы видеть в РФ официально

Среди китайских марок авто, которые официально не заходили на российский рынок, самыми желанными для дебюта являются BYD и Zeekr, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, ссылаясь на итоги опроса, проведенного среди своей аудитории.
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