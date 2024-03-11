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Песков призвал МОК задуматься над понятием «двойные стандарты»

Песков призвал МОК задуматься над понятием «двойные стандарты»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен пересмотреть свое отношение к российским спортсменам.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
А может быть, проще - послать нах... все эти МОК, ВАДА, Олимпийский псевдо-комитет?
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22 час.
Уя
Уфимцев я
А точнее - ввести мораторий на участие российских спортсменов на участие в Олимпийском участии, в связи с военными событиями и таким свинским отношением МОК к нам?
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21 час.

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