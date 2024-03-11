Песков призвал МОК задуматься над понятием «двойные стандарты»

А может быть, проще - послать нах... все эти МОК, ВАДА, Олимпийский псевдо-комитет?

Уя

Уфимцев я

А точнее - ввести мораторий на участие российских спортсменов на участие в Олимпийском участии, в связи с военными событиями и таким свинским отношением МОК к нам?