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Картина дня. Финансы

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Украинский пленный рассказал о тюремных законах в рядах ВСУ

Украинский пленный рассказал о тюремных законах в рядах ВСУ

Взятые в ВСУ осужденные из одной из харьковских колоний обязаны были платить с каждой выплаты отчисления на содержание заключенных в лагере («общак»), об этом РИА Новости рассказал бывший заключенный, пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец.

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