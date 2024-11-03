Украинский пленный рассказал о тюремных законах в рядах ВСУ

Взятые в ВСУ осужденные из одной из харьковских колоний обязаны были платить с каждой выплаты отчисления на содержание заключенных в лагере («общак»), об этом РИА Новости рассказал бывший заключенный, пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец.
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