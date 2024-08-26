"Миллион зрителей в серых шинелях": Русским напомнили о самых успешных переговорах с Францией

В Сети вспомнили, как вёл переговоры с французами император Николай I.В свете последних событий с арестом во Франции основателя Telegram Павла Дурова, в Сети вспомнили эпизод из русско-французской жизни двухвековой давности.
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