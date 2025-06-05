Небензя: Демонстрация нацистских символов на Украине считается нормой, а пособники нацистов прославляются, в чём Зеленский подаёт личный пример

Выступая на неформальной встрече членов Совбеза ООН в Нью-Йорке на тему «Осмысление и устранение идеологических первопричин украинского кризиса» постпред России Василий Небензя отметил, что национализм на Украине продолжает процветать.
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