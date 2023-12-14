В Совфеде готовят закон для белых хакеров

В последние годы значительно увеличилось не только число инцидентов информационной безопасности, но и усложнилась их техническая структура, повысилась скоординированность атак, которые направлены на выведение полностью или частично из строя объектов критической информационной инфраструктуры, причинение ущерба государственному управлению, а также нарушение устойчивости экономики в целом.
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