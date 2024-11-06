В Петербурге снизилась стоимость подержанных иностранных авто

Это исследование охватывает объявления о продаже машин иностранных марок (кроме китайских), и, как показали результаты, эти автомобили составляют 86% от общего числа предложений на платформе, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии