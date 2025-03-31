На фоне состоявшейся с 17 по 20 марта стратегической командно-штабной тренировки Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности, главной целью которой, как уже сообщал «Ритм Евразии», является повышение эффективности взаимодействия функциональных групп Центра кризисного реагирования и оперативных групп стран-участниц, всё громче и громче начинают подавать недовольные голоса прикормленные Западом «активисты».