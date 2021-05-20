Колесо "восьмеркой": автомобиль сбил велосипедиста, не пропустив его

Колесо "восьмеркой": автомобиль сбил велосипедиста, не пропустив его

В четверг, 20 мая, под колеса автомобиля попал велосипедист. Произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Выгонная в районе дома №7, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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