Раскрыта важная для работодателей информация в резюме

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Работодатели заинтересовались хобби соискателей. Соответствующая информация раскрыта в ходе исследования сервиса СберПодбор и социальной сети «Одноклассники», в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.