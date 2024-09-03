Раскрыта важная для работодателей информация в резюме

Работодатели заинтересовались хобби соискателей. Соответствующая информация раскрыта в ходе исследования сервиса СберПодбор и социальной сети «Одноклассники», в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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