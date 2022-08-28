Макс Ферстаппен: Расслабляться нельзя, много всего может пойти не так

Getty Images / Red Bull Content PoolНесмотря на существенный отрыв в чемпионате за девять гонок до конца сезона, действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен убеждён, что у него и Red Bull Racing ещё нет права чувствовать себя победителями.
Getty Images / Red Bull Content PoolНесмотря на существенный отрыв в чемпионате за девять гонок до конца сезона, действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен убеждён, что у него и Red Bull Racing ещё нет права чувствовать себя победителями.
Свежие комментарии