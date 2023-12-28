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“Их нужно потреблять, что я и делаю”, – в Сеть попало видео 10-летней давности, где Лолита Милявская говорит об отношении к русским

“Их нужно потреблять, что я и делаю”, – в Сеть попало видео 10-летней давности, где Лолита Милявская говорит об отношении к русским

После скандальной «голой вечеринки», на которой присутствовала Лолита Милявская, певица столкнулась с критикой и возмущением со стороны публики.

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Комментарии
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Серж Южанин
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Старая, поношенная калоша- прочь из нашей страны!
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9 час.
ВП
ВАСИЛИЙ ПАДЕРИН
точно старая калоша
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8 час.

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