В Госдуме обсудят законопроект об увеличении отпуска для ветеранов СВО

Предлагается предоставлять таким работникам отпуск продолжительностью не менее 35 дней Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении до 35 дней ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов специальной военной операции.