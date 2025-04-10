В Госдуме обсудят законопроект об увеличении отпуска для ветеранов СВО

Предлагается предоставлять таким работникам отпуск продолжительностью не менее 35 дней Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении до 35 дней ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов специальной военной операции.
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