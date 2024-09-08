Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    гегемоны - слесари, дворники, водятлы вообще никогда ничего не читали, кроме мойдодыра .... уровень развития мозгов н...Сбережение народа...
  • Игорь Лукьянов
    Не ври. В 60-е я тоже был молодым. Большинство советских людей по поводу "денисыча" "поражен" не был, за исключением ...Сбережение народа...
  • Boris Voronin
    Солженицин - в лагере жил в как у хритса за пазухой, поскольку был писарем, а за одно и сексотм начальника колонии!!!...Сбережение народа...

Удар по русскому языку в Армении. Министр привёл неубедительный аргумент

Удар по русскому языку в Армении. Министр привёл неубедительный аргумент

Фото: Manfred Mally/imageBROKER.com/Globallookpress Неприятный сюрприз для армянских школьников - русский язык, на котором представлена база знаний по естественным наукам, а также богатейшее наследие русских авторов, в республике отныне стал числиться иностранным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх