Российских футболистов-миллионеров наконец назвали своими именами

Сергей ЕСпортРоссийских футболистов-миллионеров наконец назвали своими именами Знаменитый британский футбольный тренер откровенно высказался о провальной игре сборной России на Евро-2020.Вернуться к статье1210НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДина СкребецИ зачем им играть,надрываться,если им и так напихали денег за пазуху, полные майки? Хорошо,хоть на колено не встали, а то бы этим пробили дно.Михаил ГриваФутбол как игра давно себя изжила. Нет тех игроков кто играл во времена СССР. Сейчас все решают деньги. И если бы игрокам сборной накинули бы еще то они не только на колени встали бы, но и раком на поле. Любая дворовая команда играет в несколько раз лучше чем эти зажравшиеся называющие себя игроками.вячеслав полыгаловДа что вы!А мы первый раз об этом слышим!НАДО ЖЕ!Сам видал как они независимо от результата игр отрывались ночами в стрипбаре!Виктор АлександровИ всё-таки рыба гниёт с головы - делайте выводы!Андрей Бесhttps://www.youtube.com/watch?v=wNyjgbLiAq0АСАлександр СергеевЯ полностью СОГЛАСЕН с Знаменитым британским футбольным тренером Экс-наставником британского футбольного клуба "Тоттэнхем Хотспур" Гарри РЕДНАПП. За что в России, футболистам, тренерам платят БЕШЕНЫЕ деньги (например КОКОШИН получал 400 тыс. ЕВРО в год, а играет хуже дворовой собаки, а тренер ЧЕРЧЕСОВ получает около 3 млн. ЕВРО в год ) !!!??? Когда смотришь на этого шута ДЗЮБА, думаешь, почему его так высоко подняли в иерархии Российского футбола. Да были у него хорошие моменты на играх 2018 года, ну и всё. Ему просто ВЕЗЛО. В остальных случаях у него ни ноги, а деревянные палки от которых мяч отскакивает. У него полностью отсутствует техника приёма и обработка мяча, удары по мячу. А когда он в своём интервью, на первом канале обвинил болельщиков России, в плохой поддержке Российской команды на матчах ЕВРО ( в результате сборная России вылетела с чемпионата ), это уже был беспредел. То есть свою плохую игру и команды в целом он сваливает на граждан России, на болельщиков. “НЕЗАМЕНИМЫЙ“ защитник ( как говорят тренеры сборной России ), сборной России СЕМЁНОВ, в матче со сборной Бельгии возомнил себя СУДЬЁЙ матча. Во время игры остановился, вместо того, чтобы подставить ногу под удар Ромелу ЛУКАКУ, игроку сборной Бельгии ( не дав тому пробить по воротвм ), поднял руку вверх, показывая главному судье матча, что ЛУКАКУ был в не игры. В результате ЛУКАКУ заби мяч в ворота сборной России, который был защитан. С этого и пошёл разгром Российской сборной, хотя на мой взгляд, Российская сбоная играла плохо, но не хуже, чем сборная Бельгии. Второе, что бросается в глаза, это когда отдельные футболисты сборной России- Марио ФЕРНАНДЕС, Георгий ДЖИКИЯ, Магомед ОЗДОЕВ и некоторые другие, да и сам тренер ЧЕРЧЕСОВ никогда не исполняют ГИМН России ( хотя бы рот открывали ). Это что ПРИНЦИП или не уважение к России !? Когда смотришь, как футболисты других стан участвуют в исполнении гимна своих стран, радуешься их ПАТРИОТИЗМУ ( а игрок сборной Польши, Роберт ЛЕВАНДОВСКИЙ пел и наслаждался гимном ).Владимир EвтушенкоЧто толку, что броазилец назвал дармоедов дармоедами. кАК ИМ, ТВАРЯМ, ПЛАТИЛИ ЗАОБЛАЧНЫЕ ДЕНЬГИ, ТАК И БУДУТ ПЛАТИТЬ. Причём, за счёт бюджета. Кто сейчас пойдёт на стадион во время пандемии?АНГЕЛ АНГЕЛА как могут блатные и купленные места в командах детьми политиков и чиновников иметь результат... Они все продажны, как и матчи... Одни продают Россию, вторые продают игры.... Ура РЫНОК В РОССИИ ПОБЕДИЛ... Все дерьмо выплыло на поверхность....Арсен МежлумовУв. Гарри Реднапп! К сожалению, футболистов российской сборной менять не на кого. Во всех клубах уровень дворовых команд - "бей - беги". Более или менее показывают игру только отдельные купленные иностранные легионеры. На них и держится какая-то зрелищность внутреннего футбола. При этом руководители российских клубов массово привлекают порой бездарных иностранных футболистов в ущерб молодым отечественным дарованиям, не давая им себя проявить. В России нет школы высокого футбола, а есть коррупция, воровство, "крыши", откаты, безответственность и безнаказанность. Сейчас утрачивается и школа высокого хоккея.валерийТо что черчесов виновен в поражениях россиян нет сомнений, но из общего хора критиков не слышно голосов тех, кто хоть бы раз вспомнил федерацию футбола России.За какую команду играл её председатель, каких успехов достиг на тренерском поприще? Сегодня у руля федерации стоит бизнесмен и его команда, Первенство России это в лучшем случае их уровень. А кто вообще занимается поиском талантливых детей в школы футбола. ? Что то в последние годы не видно ярких личностей ,, Зато различных госарбайтеров от футбола не меряно. Странно, но федерация футбола делает вид , что ничего не случилось., И что дальше ?Анатолий Селивановгнать их всех из футбола - в клубы по интересам дворовых командБОБорис Осипов22 бугая гоняют по полю пузырьКомментировать
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