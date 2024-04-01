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Глава МИД Мирзоян: Армения считает основными партнерами США и Евросоюз

Глава МИД Мирзоян: Армения считает основными партнерами США и Евросоюз

Ереван считает своими основными партнерами Соединенные Штаты и Европейский союз. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

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