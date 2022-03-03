Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...
  • Сергей Рузманов
    Живот прихватило или испугалась сибирских морозов?Тереза Йохауг отк...
  • Сергей Рузманов
    Успели обкуриться в перерыве?Сборная Нидерланд...

Эргин Атаман: «Мне жаль наших коллег в России. Люди, которые там работают, ни в чем не виноваты»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Фенербахче» в матче Евролиги (84:79) заявил, что его не волнует место команды в плей-офф, поскольку в мире сейчас происходят более важные события.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх