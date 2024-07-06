В Киеве и на Западе разрабатывают "мирный план для Украины", целью которого является обман России. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, чьи слова приводит РИА Новости.
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