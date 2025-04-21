Не только с неба. Барнаульцы пожаловались на протекающие крыши домов, трамваев и ТЦ

Жители краевой столицы спасаются от потопов тазами и зонтами Фото: "В курсе 22", "Инцидент Барнаул", Barnaul 22 21 апреля из-за проливного дождя в Барнауле начали протекать крыши многоэтажек, трамваев и одного торгового центра.