Пенсионеру из Карелии вынесли приговор за незаконное хранение двух банок пороха

67-летний пенсионер из Беломорского района отделался, можно сказать, испугом. Беломорский районный суд Республики Карелия вынес приговор в отношении ранее не судимого 67-летнего жителя Беломорского района.
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