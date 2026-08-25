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Плющев о СКА: «Они могут выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Но не уверен, что добьются того результата, которого от них все ждут»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от выступления СКА в сезоне-2026/27.

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