"Кинжал", "Авангард" и "Циркон": К третьей мировой готовы - НАТО напомнили о русском оружии и что оно может

НАТО вновь напомнили о русском оружии и что оно может. Ничего экзотического, как у американцев, не требуется: "Кинжал", "Авангард" и "Циркон" к третьей мировой уже готовы, и США не смогут им противостоять.
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