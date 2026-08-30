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Татар-информ

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Эксперт Кузнецова: разрезанный арбуз нельзя хранить дольше трех суток

Эксперт Кузнецова: разрезанный арбуз нельзя хранить дольше трех суток

Срок хранения арбуза зависит от одного главного фактора – целый он или уже разрезанный, рассказала «Газете.

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