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Пронедра

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Россия ломает военную логистику, пока противник готовит ответный удар

Россия ломает военную логистику, пока противник готовит ответный удар

Удары по Одессе и портовой инфраструктуре Украины стали одной из самых заметных операций последних месяцев.

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