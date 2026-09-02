Операторы и артиллеристы «Севера» за август ликвидировали 560 военных ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» за август ликвидировали 560 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
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