На Украине откроют крупный завод по производству ракет

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Норвежская военная компания Kongsberg Defence & Aerospace откроет на Украине завод по производству ракет, где ежемесячно будут выпускать сотни ракет для систем ПВО NASAMS.
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