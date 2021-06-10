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В России подешевели овощи и замороженная рыба

В России подешевели овощи и замороженная рыба

Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение оптовых цен на некоторые категории продуктов питания.

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Владимир Владимирович
Приведу пример: Немытая морковь в начале зимы стоила 15 рублей за кило, сейчас ЗА кило, так называемой моркови, надо отдать 85 рублей, правда она мытая, но состояние её, как у мужского члена со слабой эрекцией. И это в универсамах МАГНИТ.

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