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Как приготовить цуккерброд, который упоминал в своих стихах Пушкин?

Как приготовить цуккерброд, который упоминал в своих стихах Пушкин?

Известно, что стихо­творение «Я помню чудное мгновенье.» Александр Пушкин посвятил Анне Керн — оно считается вершиной его лирической поэзии и занимает первое место в сотне самых популярных в России стихов о любви.

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