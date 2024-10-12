Как приготовить цуккерброд, который упоминал в своих стихах Пушкин?

Известно, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье.» Александр Пушкин посвятил Анне Керн — оно считается вершиной его лирической поэзии и занимает первое место в сотне самых популярных в России стихов о любви.
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