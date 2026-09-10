Кроссовер IM LS6 удивил ценой: авиационные технологии и динамика спорткара за 2,66 млн рублей

Новый IM LS6 оценен в минимальные 209 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет всего 2,66 млн рублей – этот немного даже по китайским меркам, учитывая энерговооруженность модели и передовые разработки, использованные в ее конструкции.
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