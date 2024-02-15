Подписано соглашение о сотрудничестве карельского омбудсмена с директором Ассоциации организаций и специалистов в области торгов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова и директор Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «Равноправие-ответственность-состязательность в торгах» (РОСТ) Елена Игнатенкова подписали соглашение о сотрудничестве.