В Петербурге Госавтоинспекция проверила водителей с иностранными номерами

Общий размер штрафов превысил 4,7 миллиона рублей На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции Петербурга провели рейд, целью которого стала проверка водителей, передвигающихся на машинах с иностранными номерами, сообщает 14 октября пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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