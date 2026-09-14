FPV-дрон "Центра" сбил беспилотник ВСУ Penguin C

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона-перехватчика группировки войск "Центр" сбил многоцелевой беспилотник ВСУ Penguin C латвийского производства на добропольском направлении.
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