В Екатеринбурге на видео попало, как автомобиль перевернулся и влетел в автосалон

В Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спортивного автомобиля Toyota Celica.
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