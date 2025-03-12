Кровавое полнолуние 14 марта: как пережить начало коридора затмений Ирина Валькова14 марта 2025 года нас ожидает редкое и мощное астрономическое событие — Кровавое полнолуние в знаке Девы, которое совпадает с лунным затмением.
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