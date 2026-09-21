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Политнавигатор

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«Тут я большой скептик» – Зе-политолог вынужденно развенчал пропагандистские байки о Китае и России

«Тут я большой скептик» – Зе-политолог вынужденно развенчал пропагандистские байки о Китае и России

Китай не будет оказывать никакого давления на Россию с целью свернуть СВО. Об этом в эфире «Радио НВ» завил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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