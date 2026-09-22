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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Адамс: «В ноябре из-за выхода GTA VI уровень игры в НБА пойдет вниз»

Стивен Адамс в шутливой форме предупредил о возможном снижении уровня игры в НБА в ноябре из-за выхода видеоигры Grand Theft Auto VI.

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