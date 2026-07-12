Раскрыта шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Неизвестно Неизвестно А ещё этот старый пидор Грэм подевался за руку жиденка хохляцкого! А ведь всему миру известно - конкретно этого жида руками не трогать! Это опасно! Черная метка!🤣🤣🤣

ВВ Владимир Витковский ... кроме радости это не вызывает ничего...