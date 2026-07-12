Настоящая причина смерти американского «сенатора-ястреба» Линдси Грэма* может быть более неприглядной, чем официальная версия.
Раскрыта шокирующая причина смерти сенатора Грэма*
Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
А ещё этот старый пидор Грэм подевался за руку жиденка хохляцкого! А ведь всему миру известно - конкретно этого жида руками не трогать! Это опасно! Черная метка!🤣🤣🤣
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4 н.
ВВ
Владимир Витковский
... кроме радости это не вызывает ничего...
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3 н.
Вячеслав Денисов
"...наблюдатели отмечают, что перед смертью он посетил Киев и общался с Зеленским..." трахал его в жопу, отчего и издох!
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3 н.
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