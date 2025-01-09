Губернатор региона встретился со смоленскими участниками СВО и их семьями

Губернатор и смоляне обсудили, как будут усиливать совместную работу в объявленный президентом России Год защитника Отечества Глава региона Василий Анохин сегодня в Рождество встретился в Смоленске с жителями области - участниками специальной военной операции, а также их семьями.
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