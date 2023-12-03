На Камчатке полицейские и общественники приняли участие в акции «День правовой помощи детям»

В Камчатском крае состоялась масштабная Всероссийская акция «День правовой помощи детям». Целью данной акции является информирование и консультирование граждан в сфере правовой грамотности, просвещение и осведомление подростков и их родителей (законных представителей) об их правах и обязанностях с использованием современных форм правового информирования, оказание сотрудниками правоохранительных органов бесплатной юридической помощи способствует решению проблем граждан оказавшимся в трудной жизненней ситуации.